«Ман Сити» победил впервые с октября – после 6 поражений и ничьей

«Манчестер Сити» прервал серию неудач.

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Ноттингем Форест » (3:0) в 14-м туре АПЛ .

«Горожане» одержали первую победу с октября. В предыдущих семи играх во всех турнирах они потерпели шесть поражений и один раз сыграли вничью.

7 декабря «Манчестер Сити » выступит в гостях у «Кристал Пэлас».