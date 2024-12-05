«Ман Сити» победил впервые с октября – после 6 поражений и ничьей
«Манчестер Сити» прервал серию неудач.
Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Ноттингем Форест» (3:0) в 14-м туре АПЛ.
«Горожане» одержали первую победу с октября. В предыдущих семи играх во всех турнирах они потерпели шесть поражений и один раз сыграли вничью.
7 декабря «Манчестер Сити» выступит в гостях у «Кристал Пэлас».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости