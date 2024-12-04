Рафаэл ван дер Варт: «Холанд не форвард мирового класса. «Ман Сити» нуждается в нем – и где он? Он недостаточно техничен, уберите скорость – станет обычным игроком»

Рафаэл ван дер Варт не в восторге от Эрлинга Холанда.

«Уберите скорость – и Холанд станет обычным футболистом. Он недостаточно техничен. Это может сходить ему с рук, когда «Сити» в форме, но не тогда, когда у команды проблемы.

Думаю, ему не хватает чего-то, что присуще по-настоящему топовым форвардам. Меня за эти слова могут раскритиковать, но я не считаю, что Холанд на одном уровне с топ-форвардами, с которыми играл я, такими как Руд ван Нистелрой .

«Ман Сити » нуждается в Холанде прямо сейчас – и где он? Вот почему он не входит в небольшую группу нападающих мирового класса», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» в интервью BetMGM.