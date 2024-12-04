Рафаэл ван дер Варт: «Холанд не форвард мирового класса. «Ман Сити» нуждается в нем – и где он? Он недостаточно техничен, уберите скорость – станет обычным игроком»
Рафаэл ван дер Варт не в восторге от Эрлинга Холанда.
«Уберите скорость – и Холанд станет обычным футболистом. Он недостаточно техничен. Это может сходить ему с рук, когда «Сити» в форме, но не тогда, когда у команды проблемы.
Думаю, ему не хватает чего-то, что присуще по-настоящему топовым форвардам. Меня за эти слова могут раскритиковать, но я не считаю, что Холанд на одном уровне с топ-форвардами, с которыми играл я, такими как Руд ван Нистелрой.
«Ман Сити» нуждается в Холанде прямо сейчас – и где он? Вот почему он не входит в небольшую группу нападающих мирового класса», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» в интервью BetMGM.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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