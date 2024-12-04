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Билялетдинов считает, что похвала негативно повлияла на Батракова: «Должен быть противовес. Ренату Саншешу какие только дифирамбы ни пели! Где он сейчас? Ау!»

Ринат Билялетдинов напомнил о Ренату Саншеше, обсуждая Алексея Батракова.

– Игроков и тренерский штаб «Локомотива» надо поддержать, плюсы тоже надо отмечать. Но когда похвала зашкаливает от юных возрастов до ветеранских… Лучше не перехвалить, но в то же время и сильно не переругать. Надо соблюдать определенный баланс: выше не подниматься и ниже не опускаться.

– Многие как раз считают, что излишняя похвала Батракова негативно сказалась на нем в недавних матчах.

– Ну а как же? Он по-любому все слышит, он же уши себе не заткнет ватой. Противовес должен быть, потому что истории наших и иностранных футболистов разных поколений показывают нечто похожее.

Помню, появился португалец Ренату Саншеш. В 16-17 лет чего только ни вытворял, какие только дифирамбы ему ни пели. Его цену взвинтили многократно, чуть ли не под 100 миллионов евро. Где сейчас Ренату Саншеш? Он не блещет вообще! Где он? Ау! Хочется спросить его: «Что с тобой случилось-то?»

Даже если человек следит за собой, удержаться на высоком уровне тяжело. Период взлета не бесконечен, но и период спада тоже. Иногда после шага назад надо делать два вперед. Вот этого хочется пожелать и отдельно игрокам «Локомотива», и вообще всем. В период взлета и в период падения не забывайте этот момент, чтобы мастерство росло, – сказал бывший тренер «Рубина».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Vseprosport
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