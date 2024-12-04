Билялетдинов считает, что похвала негативно повлияла на Батракова: «Должен быть противовес. Ренату Саншешу какие только дифирамбы ни пели! Где он сейчас? Ау!»

Ринат Билялетдинов напомнил о Ренату Саншеше, обсуждая Алексея Батракова.

– Игроков и тренерский штаб «Локомотива » надо поддержать, плюсы тоже надо отмечать. Но когда похвала зашкаливает от юных возрастов до ветеранских… Лучше не перехвалить, но в то же время и сильно не переругать. Надо соблюдать определенный баланс: выше не подниматься и ниже не опускаться.

– Многие как раз считают, что излишняя похвала Батракова негативно сказалась на нем в недавних матчах.

– Ну а как же? Он по-любому все слышит, он же уши себе не заткнет ватой. Противовес должен быть, потому что истории наших и иностранных футболистов разных поколений показывают нечто похожее.

Помню, появился португалец Ренату Саншеш. В 16-17 лет чего только ни вытворял, какие только дифирамбы ему ни пели. Его цену взвинтили многократно, чуть ли не под 100 миллионов евро. Где сейчас Ренату Саншеш ? Он не блещет вообще! Где он? Ау! Хочется спросить его: «Что с тобой случилось-то?»

Даже если человек следит за собой, удержаться на высоком уровне тяжело. Период взлета не бесконечен, но и период спада тоже. Иногда после шага назад надо делать два вперед. Вот этого хочется пожелать и отдельно игрокам «Локомотива», и вообще всем. В период взлета и в период падения не забывайте этот момент, чтобы мастерство росло, – сказал бывший тренер «Рубина».