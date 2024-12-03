Непомнящий о Батракове: «Претендует на звание лучшего в РПЛ – не только среди молодых. Алексей показывает футбол невероятного уровня»
Валерий Непомнящий высоко оценил игровой уровень Алексея Батракова.
19-летний полузащитник «Локомотива» отметился 10 голами и 6 результативными передачами в 16 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ.
«Нет сомнений, что лучший молодой игрок РПЛ – это Алексей Батраков. Он уже может претендовать на звание лучшего игрока РПЛ среди всех возрастов, а не только среди молодых.
Алексей показывает футбол невероятного уровня», – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».
Батраков, Гладышев, Ермаков, Салтыков, Козлов, Дмитриев, Лангович, Шитов – среди претендентов на премию «Первая пятерка»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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