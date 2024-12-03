Непомнящий о Батракове: «Претендует на звание лучшего в РПЛ – не только среди молодых. Алексей показывает футбол невероятного уровня»

Валерий Непомнящий высоко оценил игровой уровень Алексея Батракова.

19-летний полузащитник «Локомотива » отметился 10 голами и 6 результативными передачами в 16 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ.

«Нет сомнений, что лучший молодой игрок РПЛ – это Алексей Батраков . Он уже может претендовать на звание лучшего игрока РПЛ среди всех возрастов, а не только среди молодых.

Алексей показывает футбол невероятного уровня», – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».

Батраков, Гладышев, Ермаков, Салтыков, Козлов, Дмитриев, Лангович, Шитов – среди претендентов на премию «Первая пятерка»