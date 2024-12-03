«Батраков может стать суперзвездой, как Хвича, у него огромный потенциал. Кто мог ожидать, что Кварацхелия станет лучшим игроком Серии А?» Геркус о хавбеке «Локо»
Илья Геркус оценил перспективы Алексея Батракова.
19-летний полузащитник «Локомотива» забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в текущем сезоне Мир РПЛ.
«У Батракова огромный потенциал, он может стать суперзвездой, как Хвича. Когда Кварацхелия играл в «Рубине», кто-то мог ожидать, что он станет лучшим игроком Серии А? Были задатки, но не настолько», – сказал бывший президент «Локомотива».
«Батраков стоил бы больше 50 млн евро, за ним стояла бы очередь, если бы он играл в «Валенсии» и был Лопес». Геркус о хавбеке «Локомотива»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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