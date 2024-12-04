Широков о Федорищеве: «Если коррупционные факты есть, он их предъявит. Если нет – извинится. Агенты же под дулом пистолета не заставляют никого подписывать»
Ранее Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
– Губернатор Самарской области Федорищев высказался о судейской коррупции и агентах. Ваша реакция на его слова?
– Агенты во всем мире есть. Тогда это мировое зло, получается. Смотря как с ними работать. Они же не приходят, под дулом пистолета никого не заставляют подписывать, мне так кажется.
Если у него есть какие-то факты коррупционные, то он их предъявит, раз в прокуратуру обратился. Если нет, то извинится. Я думаю, что такой человек обладает фактурой и на пустом месте не будет делать заявления. Дурное дело: как это может повернуться?
Вроде бы уже и так скандал разразился после слов. Просто как из него выйти, если это скандал, – сказал экс-игрок сборной России и гендиректор подмосковного «Леон Сатурна» Роман Широков.
Глава Самарской области о коррупции: «Проблема системная, носит масштабный характер. Где-то это круговая порука, мы дополнительно финансируем судейский корпус вне зарплат»
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
«Либо слова назад, либо наказать виновных». Новое в деле о коррупции судей: РПЛ ждет доказательств, губернатор обратился в органы
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