Мареска о 2:0 с «Хайденхаймом»: «Трудно найти игроков, которые сегодня не играли бы хорошо. Важно, чтобы они были готовы и использовали свои шансы»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о победе над «Хайденхаймом».

Лондонцы выиграли матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций со счетом 2:0.

Об игре

«Это был очень хороший вызов для нашей команды во всех отношениях: соперники высоко прессинговали, играли интенсивно, но что бы они ни делали, важно, что мы были готовы. Важно продолжать в том же духе».

О Йоргенсене и Нкунку

«Оба сыграли очень хорошо. Они показали фантастическую игру. Я думаю, что это касается всех игроков. Джейдон Санчо провел очень хорошую игру. Аксель [Дисаси ] и Бенуа [Бадьяшиль ] тоже. Чезаре [Казадеи] хорошо поработал. Они готовы, и это важно.

Филип провел очень хорошую игру, Кристофер – тоже. В декабре у нас 9 или 10 матчей, так что у них будет больше шансов. Они должны быть готовы».

О Санчо

«Я с самого начала говорил, что Джейдон очень важен для нас. Он должен быть в хорошей физической и ментальной форме, и он нам очень поможет. К сожалению, мы не задействовали его в последних матчах, но сегодня он показал, насколько он важен. Нам нужны эти качества в последней трети поля при игре против соперника, который обороняется низким блоком. Он нам очень поможет».

О Мудрике

«Он один из тех игроков, о которых я только что упоминал. Сегодня трудно найти игроков, которые не играли бы хорошо. Нам нужно, чтобы все они использовали шансы, когда они у них есть. Все они хотят играть больше; все они заслуживают того, чтобы играть, и работают фантастически. В следующих матчах мы будем проводить ротацию, потому что игр очень много», – сказал Мареска.