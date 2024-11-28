  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мареска о 2:0 с «Хайденхаймом»: «Трудно найти игроков, которые сегодня не играли бы хорошо. Важно, чтобы они были готовы и использовали свои шансы»
1

Мареска о 2:0 с «Хайденхаймом»: «Трудно найти игроков, которые сегодня не играли бы хорошо. Важно, чтобы они были готовы и использовали свои шансы»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о победе над «Хайденхаймом».

Лондонцы выиграли матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций со счетом 2:0.

Об игре

«Это был очень хороший вызов для нашей команды во всех отношениях: соперники высоко прессинговали, играли интенсивно, но что бы они ни делали, важно, что мы были готовы. Важно продолжать в том же духе».

О Йоргенсене и Нкунку

«Оба сыграли очень хорошо. Они показали фантастическую игру. Я думаю, что это касается всех игроков. Джейдон Санчо провел очень хорошую игру. Аксель [Дисаси] и Бенуа [Бадьяшиль] тоже. Чезаре [Казадеи] хорошо поработал. Они готовы, и это важно.

Филип провел очень хорошую игру, Кристофер – тоже. В декабре у нас 9 или 10 матчей, так что у них будет больше шансов. Они должны быть готовы».

О Санчо

«Я с самого начала говорил, что Джейдон очень важен для нас. Он должен быть в хорошей физической и ментальной форме, и он нам очень поможет. К сожалению, мы не задействовали его в последних матчах, но сегодня он показал, насколько он важен. Нам нужны эти качества в последней трети поля при игре против соперника, который обороняется низким блоком. Он нам очень поможет».

О Мудрике

«Он один из тех игроков, о которых я только что упоминал. Сегодня трудно найти игроков, которые не играли бы хорошо. Нам нужно, чтобы все они использовали шансы, когда они у них есть. Все они хотят играть больше; все они заслуживают того, чтобы играть, и работают фантастически. В следующих матчах мы будем проводить ротацию, потому что игр очень много», – сказал Мареска. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football.London
logoХайденхайм
logoЧелси
logoЭнцо Мареска
logoпремьер-лига Англия
logoЛига конференций УЕФА
logoАксель Дисаси
logoКристофер Нкунку
logoДжейдон Санчо
logoМихаил Мудрик
logoБенуа Бадьяшиль
logoЧезаре Казадеи
logoФилип Йоргенсен
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Интер Майами» предлагает Месси контракт до декабря 2026-го, «все указывает на то, что Лео подпишет его» (As)
311 минут назад
Гафин о «Динамо»: «Поднимаемся после неудачной серии. Должны вернуться после отпуска и забрать все трофеи»
216 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Буде-Глимт». 3:2 – Хейлунд сделал дубль! Онлайн-трансляция
8319 минут назадLive
Макманаман о Мбаппе: «Он не «девятка», на этой позиции он забивает не так уж много. С тем же успехом «Реал» мог бы оставить Хоселу»
731 минуту назад
Легенды «Барсы» обыграли «Реал» по пенальти. Роналдиньо, Фигу, Сорин и Конго забили в основное время, Ривалдо, Вилья, Клюйверт, Куарежма, Абидаль, де Бур, Зеедорф тоже играли
933 минуты назад
Бонек о Левандовском: «Терминатор «Барсы», лучшая девятка XXI века. Не включаю в их число Месси и Роналду»
18сегодня, 20:19
Автобус «Реала» столкнулся с грузовиком после матча с «Ливерпулем» в ЛЧ и разбил фару. Никто из игроков и персонала не пострадал
16сегодня, 20:14
Пети о Мбаппе: «Думаю, его сглазили. На Западе в это не верят, но я – да»
51сегодня, 20:09
Лига конференций. «Челси» победил «Хайденхайм», «Динамо» Минск уступило «Копенгагену», «Фиорентина» принимает «Пафос», «Астана» и «Витория Гимараэш» сыграли вничью
19сегодня, 20:00Live
Лига Европы. «МЮ» принимает «Буде-Глимт», «Тоттенхэм» против «Ромы», ПАОК Чалова и Оздоева обыграл РФШ, «Лацио» и «Лудогорец» не забили
204сегодня, 20:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Головин пошутил о трансфере в «Зенит»: «С Соболем не очень хочу играть. В Доту – хочу, в футбол – нет»
4 минуты назад
Бэйл о «Реале»: «Ничего не работает. Одно дело, когда много суперзвезд в составе, другое – пытаться сбалансировать команду, где повсюду пробелы»
14 минут назад
Фанаты «МЮ», «Сити», «Ливерпуля» и «Эвертона» выступят против повышения цен на билеты. Совместные акции пройдут перед матчами команд в АПЛ
26 минут назад
Маласиа играет за «МЮ» впервые за 550 дней. Защитник, перенесший 2 операции на колене, вышел в старте на матч с «Буде-Глимт» в ЛЕ
249 минут назад
Гарначо забил после ошибки Хайкина на 1-й минуте. Вратарь «Буде-Глимт» потерял мяч в штрафной под прессингом Хейлунда
1сегодня, 20:19
Кузьмичев о Джикии в «Химках»: «Должен играть в клубе другого уровня. Интерес от больших команд появится, надеюсь»
7сегодня, 20:04
«Челси» обыграл «Хайденхайм» – 2:0, Мудрик и Нкунку забили, Казадеи удалили. У «синих» 4 победы из 4 на общем этапе Лиги конференций
15сегодня, 19:41
Слот о серии «Ман Сити» без побед: «Я считаю Пепа лучшим тренером мира, потому что он всегда находит решения своих проблем. Он сделает это снова – надеюсь, уже после воскресенья»
6сегодня, 19:30
«Милан» и Габбия продлили контракт до 2029-го
5сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» победил «Аль-Фатех», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Дамаком» в пятницу
сегодня, 19:07