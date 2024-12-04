Депутат Свищев: «Ни футболистов, ни хоккеистов, ни других командников не возвращают, причины непонятны. Рекомендации МОК граничат с приказом и шантажом»
Дмитрий Свищев недоволен политикой в отношении российских спортсменов.
«Есть вопросы по допуску в командных видах. Мы видим, что ни футболистов, ни хоккеистов, ни других командников не возвращают. Причины этого непонятны.
При этом МОК дает соответствующие рекомендации, граничащие с приказом и шантажом.
Тем важнее будут выборы главы ОКР в декабре. Михаил Дегтярев – командный игрок. Его деятельность будет направлена на восстановление наших спортсменов в системе соревнований на равных со всеми условиях. Работа непростая, надо разговаривать с МОК. Важно, чтобы все ограничения были в итоге сняты», – заявил депутат Госдумы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Vseprosport
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