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Депутат Свищев: «Желаю Загитовой соблюдать ПДД. Она должна понимать, что на нее могут быть наложены ограничения, в частности выезд из страны»

Депутат Дмитрий Свищев призвал фигуристку Алину Загитову соблюдать ПДД.

Ранее издание «Постньюс» сообщило, что олимпийская чемпионка Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в 2024 году. А всего с марта 2019-го по ноябрь 2024-го было получено 554 штрафа на общую сумму 497 тысяч рублей.

«Алина Загитова подает плохой пример. Я желаю ей не нарушать правила на дороге, ведь любое ПДД чревато авариями и тяжелыми последствиями. Большим количеством нарушений она создает угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения.

Нужно, чтобы Алина начала понимать это. У нее же безумное количество штрафов, на 500 тысяч рублей. Загитова должна понимать, что в связи со штрафами на нее могут быть наложены определенные ограничения. В частности, выезд из страны. Судебные приставы в этом плане действуют жестко.

Независимо от того, насколько ты великий, известный и популярный человек, судебные приставы должны со всей строгостью относиться к таким нарушителям. Желаю Алине соблюдать правила дорожного движения. На ней ответственность вдвойне, потому что она известная и всеми нами любимая спортсменка», – сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
женское катание
logoсборная России
logoДмитрий Свищев
logoАлина Загитова
Государственная дума
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