У «Ювентуса» при Мотте нет поражений в Серии А: 6 побед, 8 ничьих. Только «бьянконери», «Бавария» и «ПСЖ» еще не проигрывали в топ-чемпионатах

У «Ювентуса» по-прежнему нет поражений в чемпионате Италии.

Команда Тиаго Мотты упустила победу над «Лечче » в добавленное время – 1:1.

После 14 туров на счету туринцев 26 очков и 6-е место в Серии А. Они выиграли шесть раз и восемь раз сыграли вничью.

В пяти сильнейших лигах Европы без поражений также идут «Бавария » (Германия) и «ПСЖ » (Франция).