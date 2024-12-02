У «Ювентуса» при Мотте нет поражений в Серии А: 6 побед, 8 ничьих. Только «бьянконери», «Бавария» и «ПСЖ» еще не проигрывали в топ-чемпионатах
У «Ювентуса» по-прежнему нет поражений в чемпионате Италии.
Команда Тиаго Мотты упустила победу над «Лечче» в добавленное время – 1:1.
После 14 туров на счету туринцев 26 очков и 6-е место в Серии А. Они выиграли шесть раз и восемь раз сыграли вничью.
В пяти сильнейших лигах Европы без поражений также идут «Бавария» (Германия) и «ПСЖ» (Франция).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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