Ротен о Мбаппе: «Проблема в его уровне, а не в позиции – Килиану нужно больше бегать, чего ему не хватало в последние годы. С ним и Винисиусом в хорошей форме против «Реала» почти невозможно играть»

Жером Ротен считает, что Килиан Мбаппе играет в «Реале» не на своем уровне.

«Реалу» не нужно выбирать [между Мбаппе и Винисиусом]. Будущее Килиана Мбаппе связано с «Реалом ».

Я по-прежнему убежден, что против команды, где есть Винисиус и Мбаппе в отличной форме, практически невозможно играть. Эти игроки в последние годы задали очень высокую планку, и я думаю, что они оба отбросят эго в сторону, чтобы хорошо взаимодействовать и приносить «Реалу» победы, хорошо играя вместе, а не по отдельности.

Действительно, им обоим нравится левый фланг, но они не могут играть там вдвоем. Килиан Мбаппе заметно переориентировался в последние месяцы, но он все еще оказывает гораздо больше влияния на команду, выходя на левом фланге. Он хорошо справляется со своими задачами. Но также можно бить из этой зоны, играя в центре.

Для этого ему нужно гораздо больше бегать, и я считаю, что ему не хватало этого последние несколько лет, и теперь он платит за это. Даже если он хочет, его тело велит ему достичь оптимальных физических кондиций. Если [он будет в порядке] физически и если он морально освободится от бремени этого трансфера, от всех ожиданий, спортивной и неспортивной критики, то, возможно, это освободит его, и мы увидим прежнего Килиана Мбаппе .

Проблема не в позиции, а в уровне Мбаппе – он уже не тот игрок, каким был раньше. Если он вернется на свой уровень, то я считаю, что проблем с позицией не будет, им будут восхищаться», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».