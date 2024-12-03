Гути о Мбаппе в «Реале»: «Его критикуют, потому что все ожидали большего. Килиану пора покончить с неуверенностью, промах с пенальти «Ливерпулю» сделает его сильнее»

Гути связал проблемы Килиана Мбаппе в «Реале» с неуверенностью.

«Мбаппе должен покончить с этой неуверенностью, и такие детали [как незабитый пенальти] мешают ему в этом.

Если я не забиваю пенальти, я снова буду брать мяч и бить. Нет ничего плохого в том, чтобы не забить 11-метровый. Мбаппе ругают не за нереализованный пенальти в матче с «Ливерпулем ». Килиана критикуют, потому что все мы ожидали от него большего.

Этот промах сделает его сильнее. [Исполнение пенальти] – это не обязательство. Это проявление характера, когда ты хочешь покорить весь мир», – сказал бывший полузащитник «Реала » в эфире El Chiringuito.