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  • Лещенко о судействе в матчах «Динамо»: «Ахмат» только валялся на поле, а судья потворствовал – из 90 минут играли 60. Карасев и прочие дают 7-8 минут дополнительного времени. Безобразие!»
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Лещенко о судействе в матчах «Динамо»: «Ахмат» только валялся на поле, а судья потворствовал – из 90 минут играли 60. Карасев и прочие дают 7-8 минут дополнительного времени. Безобразие!»

Лев Лещенко раскритиковал судейство в последних матчах «Динамо».

В 17-м туре Мир РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (1:1). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

«Смешно было: из 90 минут с «Ахматом» играли 60. Остальное время лежали на поле и делали вид, что что-то потянули. Симуляция самая настоящая, все же видно. Вбрасывают мяч, тянут время, ну какой футбол, какая-то самодеятельность, если говорить по-актерски. Да и «Ахмат» ничего не показал, только валялись на поле. А судья этому потворствовал. Выносите за пределы поля, что лежать там по пять минут.

Никто не ругает за то, что человеку ударили по ногам, серьезно травмирован. Но когда ты просто валяешься от нечего делать, это безобразие. Еще это дополнительное время, которое постоянно переигрывают.

Вот скажем наши корифеи, Карасев и прочие, дают 7-8 минут дополнительного времени. В результате «Динамо» играет 99 минут (против «Факела» в 16-м туре (1:1) – Спортс’’), и на последней секунде [в их ворота] забивают мяч. Это просто чудовищно! Это безобразие! На что смотрит руководство федерации, я не знаю.

За это надо наказывать, приводить в порядок всю нашу футбольную систему. Волейболисты же играют и в топе в мире. Значит, можно что-то сделать. А здесь у нас не футбол, а какая-то богадельня. Тратят безумные деньги, миллиардные бюджеты, а где игра на такие средства, объясните мне?» – сказал народный артист России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
logoАхмат
logoВладимир Москалев
logoСпорт-Экспресс
logoФакел
logoЛев Лещенко
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoСергей Карасев
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