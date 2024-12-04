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  • Зидан против Бразилии на ЧМ-2006 – лучшее индивидуальное выступление в истории по версии FourFourTwo. Хет-трик Мбаппе Аргентине – на 7-м месте, 5 голов Месси «Байеру» – на 15-м
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Зидан против Бразилии на ЧМ-2006 – лучшее индивидуальное выступление в истории по версии FourFourTwo. Хет-трик Мбаппе Аргентине – на 7-м месте, 5 голов Месси «Байеру» – на 15-м

Лучшее индивидуальное выступление в истории футбола – в активе Зинедина Зидана.

Игра полузащитника сборной Франции в матче против Бразилии на ЧМ-2006 заняла первую строчку в списке, составленном FourFourTwo. Всего в нем 100 позиций.

Тридцать индивидуально сильнейших игр провели:

1. Зинедин Зидан, Франция против Бразилии, 2006 год.

2. Стэнли Мэтьюз, «Блэкпул» против «Болтона», 1953 год.

3. Рой Кин, «Манчестер Юнайтед» против «Ювентуса», 1999 год.

4. Роналдиньо, «Барселона» против «Реала», 2005 год.

5. Стивен Джеррард, «Ливерпуль» против «Милана», 2005 год.

6. Уэйн Руни, «Манчестер Юнайтед» против «Фенербахче», 2004 год.

7. Килиан Мбаппе, Франция против Аргентины, 2022 год.

8. Душан Тадич, «Аякс» против «Реала», 2019 год.

9. Бобби Мур, Англия против Бразилии, 1970 год.

10. Дэвид Бекхэм, Англия против Греции, 2001 год.

11. Лукас Моура, «Тоттенхэм» против «Аякса», 2019 год.

12. Тони Кроос, Германия против Бразилии, 2014 год.

13. Диего Марадона, Аргентина против Бельгии, 1986 год.

14. Роналдо, «Реал» против «Манчестер Юнайтед», 2003 год.

15. Лионель Месси, «Барселона» против «Байера», 2012 год.

16. Пеле, Бразилия против Швеции, 1958 год.

17. Тьерри Анри, «Арсенал» против «Ливерпуля», 2004 год.

18. Мануэль Нойер, Германия против Алжира, 2014 год.

19. Лионель Месси, «Барселона» против «Арсенала», 2010 год.

20. Диего Марадона, Аргентина против Англии, 1986 год.

21. Джек Уилшер, «Арсенал» против «Барселоны», 2011 год.

22. Мохамед Салах, «Ливерпуль» против «Манчестер Сити», 2021 год.

23. Кака, «Милан» против «Манчестер Юнайтед», 2007 год.

24. Берт Траутманн, «Манчестер Сити» против «Бирмингема», 1956 год.

25. Йохан Кройфф, «Барселона» против «Реала», 1974 год.

26. Джеффри Херст, Англия против ФРГ, 1966 год.

27. Лионель Месси, «Барселона» против «Манчестер Юнайтед», 2011 год.

28. Роберт Левандовски, «Боруссия» против «Реала», 2013 год.

29. Эшли Коул, Англия против Португалии, 2004 год.

30. Петер Шмейхель, «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла», 1996 год.

На 38-м месте расположилась игра Неймара против «ПСЖ» в 2017-м, на 42-м – выступление Криштиану Роналду в матче «Ювентуса» с «Атлетико» в 2019-м. Пять голов Олега Саленко в ворота Камеруна на ЧМ-1994 попали на 79-ю строчку.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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