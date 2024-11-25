«Соболев – фигура для РПЛ и потеря для «Спартака». Булатов о форварде «Зенита»

Виктор Булатов считает уход Александра Соболева потерей для «Спартака».

Соболев перешел из московского клуба в «Зенит » в августе. Нападающий провел в составе сине-бело-голубых 10 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями.

«Соболев – это фигура для РПЛ . И это потеря для «Спартака », – сказал трехкратный чемпион России в составе красно-белых.