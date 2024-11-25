«Соболев – фигура для РПЛ и потеря для «Спартака». Булатов о форварде «Зенита»
Виктор Булатов считает уход Александра Соболева потерей для «Спартака».
Соболев перешел из московского клуба в «Зенит» в августе. Нападающий провел в составе сине-бело-голубых 10 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями.
«Соболев – это фигура для РПЛ. И это потеря для «Спартака», – сказал трехкратный чемпион России в составе красно-белых.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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