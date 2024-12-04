Алонсо про 1:0 с «Баварией»: «На «Альянц Арене» сложно победить, даже играя против 10 человек. Но «Байер» этого добился, и я счастлив. Была жаркая битва»
Хаби Алонсо высказался о победе над «Баварией» (1:0) в 1/8 финала Кубка Германии.
«Байер» выбил мюнхенцев из турнира и продлил серию игр без поражений против этого соперника до 5 игр.
«Бавария» провела большую часть матча в меньшинстве – вратарь Мануэль Нойер получил красную карточку на 17-й минуте.
«Я очень горжусь тем, что мы вышли в следующий раунд, победив на «Альянц Арене». Здесь сложно победить, даже играя против 10 человек, но мы добились этого. Я счастлив.
Как и ожидалось, это была жаркая битва. Мы очень рады тому, что вышли в четвертьфинал», – сказал главный тренер клуба из Леверкузена.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Баварии»
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