«Байер» не проигрывает «Баварии» 5 матчей подряд – 3 победы и 2 ничьих

«Байер» больше двух лет не проигрывает «Баварии».

Сегодня команда под руководством Хаби Алонсо обыграла мюнхенский клуб (1:0) в 1/8 финала Кубка Германии.

«Байер» 5 матчей подряд не терпит поражения от «Баварии» – 3 победы и 2 ничьих.

В последний раз леверкузенцы уступали «Баварии» в сентябре 2022 года (0:4).

«Бавария» не выигрывает Кубок Германии с 2020 года. Мюнхенцы вылетели из турнира, проиграв «Байеру» в 1/8 финала