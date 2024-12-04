«Байер» не проигрывает «Баварии» 5 матчей подряд – 3 победы и 2 ничьих
«Байер» больше двух лет не проигрывает «Баварии».
Сегодня команда под руководством Хаби Алонсо обыграла мюнхенский клуб (1:0) в 1/8 финала Кубка Германии.
«Байер» 5 матчей подряд не терпит поражения от «Баварии» – 3 победы и 2 ничьих.
В последний раз леверкузенцы уступали «Баварии» в сентябре 2022 года (0:4).
«Бавария» не выигрывает Кубок Германии с 2020 года. Мюнхенцы вылетели из турнира, проиграв «Байеру» в 1/8 финала
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: WildStat
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