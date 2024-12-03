«Барса» забила 5 голов в Ла Лиге после ошибок соперника – лучший результат наряду с «Реалом»
«Барселона» и «Реал» эффективнее всех в Ла Лиге пользуются ошибками соперников.
«Блауграна» открыла счет в матче с «Мальоркой» на 12-й минуте. Хоан Мохика, выбивая мяч из штрафной, попал в своего партнера Мартина Вальента. Форвард «Барсы» Ферран Торрес подобрал мяч и забил гол.
Это пятый мяч каталонцев в текущем сезоне Ла Лиги, забитый после ошибки соперника, что является лучшим показателем в чемпионате. Столько же и у мадридского «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости