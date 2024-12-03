«Барса» забила 5 голов в Ла Лиге после ошибок соперника – лучший результат наряду с «Реалом»

«Барселона» и «Реал» эффективнее всех в Ла Лиге пользуются ошибками соперников.

«Блауграна» открыла счет в матче с «Мальоркой» на 12-й минуте. Хоан Мохика , выбивая мяч из штрафной, попал в своего партнера Мартина Вальента. Форвард «Барсы» Ферран Торрес подобрал мяч и забил гол.

Это пятый мяч каталонцев в текущем сезоне Ла Лиги , забитый после ошибки соперника, что является лучшим показателем в чемпионате. Столько же и у мадридского «Реала ».