«Барса» не намерена продлевать контракт с де Йонгом. Хавбека готовы продать за 20 млн евро

«Барселона» готова расстаться с Френки де Йонгом по окончании сезона.

По информации Diario Sport, на ситуацию полузащитника в клубе повлияла полученная в апреле травма голеностопа, из-за которой де Йонг пропустил почти полгода. До повреждения спортивный директор «Барселоны» считал полузащитника важной частью проекта, с ним хотели продлить контракт, однако срок последнего предложения истек.

Сообщается, что с учетом изменившейся роли де Йонга в команде «Барселона » больше не намерена вести переговоры о продлении контракта, истекающего в 2026 году. Клуб готов выставить хавбека на трансфер и допускает его продажу за небольшую сумму – Catalunya Ràdio утверждает, что каталонцы готовы рассмотреть предложения от 20 миллионов евро.

Отмечается, что главной проблемой для «Барселоны» является высокая зарплата де Йонга – около 35 млн евро в год до уплаты налогов.

В нынешнем сезоне де Йонг провел за «Барсу» 6 матчей в Ла Лиге , не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь .