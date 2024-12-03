  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» не намерена продлевать контракт с де Йонгом. Хавбека готовы продать за 20 млн евро
102

«Барса» не намерена продлевать контракт с де Йонгом. Хавбека готовы продать за 20 млн евро

«Барселона» готова расстаться с Френки де Йонгом по окончании сезона.

По информации Diario Sport, на ситуацию полузащитника в клубе повлияла полученная в апреле травма голеностопа, из-за которой де Йонг пропустил почти полгода.  До повреждения спортивный директор «Барселоны» считал полузащитника важной частью проекта, с ним хотели продлить контракт, однако срок последнего предложения истек.

Сообщается, что с учетом изменившейся роли де Йонга в команде «Барселона» больше не намерена вести переговоры о продлении контракта, истекающего в 2026 году. Клуб готов выставить хавбека на трансфер и допускает его продажу за небольшую сумму – Catalunya Ràdio утверждает, что каталонцы готовы рассмотреть предложения от 20 миллионов евро.

Отмечается, что главной проблемой для «Барселоны» является высокая зарплата де Йонга – около 35 млн евро в год до уплаты налогов.

В нынешнем сезоне де Йонг провел за «Барсу» 6 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
logoФренки де Йонг
logoБарселона
logoЛа Лига
возможные трансферы
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» больше не спешит продлевать контракт с де Йонгом и может попытаться его продать. Конкуренция в полузащите усилилась, а выступления хавбека не впечатляют (Marca)
6128 ноября, 16:38
Де Йонг о травме голеностопа: «Иногда думал: «Смогу ли я когда-нибудь полностью выздороветь?» Счастлив вернуться в сборную Нидерландов, мы многого добьемся, надеюсь»
913 ноября, 16:39
«МЮ» смонтировал видео с де Йонгом и легендами клуба, чтобы убедить Френки перейти в 2022-м. Хавбек «Барсы» не посмотрел ролик (The Athletic)
4331 октября, 15:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Маркиньос: «Спартак» может бороться за титул в этом сезоне. Сейчас мы едины, работаем как одна команда и бьемся друг за друга»
935 минут назад
Алип избежал перелома в матче с «Крыльями». Защитник «Зенита» подвернул стопу и пропустит около трех недель («СЭ»)
1841 минуту назад
«Монако» готов предложить около 15 млн евро за Файзуллаева. ЦСКА не продаст хавбека зимой («РБ Спорт»)
5949 минут назад
«Реал» планирует подписать Трента летом бесплатно. В клубе считают, что зимой «Ливерпуль» потребует за защитника большую сумму, несмотря на истекающий контракт (The Telegraph)
37сегодня, 14:44
Джикия о легионерах в РПЛ: «Много иностранцев – это плохо, думаю. Хочется, чтобы играли наши ребята, которые ничем не хуже»
39сегодня, 14:33
DFB может наказать Сане за удар локтем в лицо Гроссу в матче с «Боруссией». Судья и ВАР не увидели действия вингера «Баварии»
4сегодня, 14:26
Аль-Хелайфи о Салахе и «ПСЖ»: «Неправда. Любой клуб хотел бы подписать Мохамеда, но мы никогда его не рассматривали»
6сегодня, 14:11
Джикия мог перейти в «Локомотив» летом: «Это бы меня очень устроило. Но они вели Монтеса»
17сегодня, 13:50
Пеп о шансах «Сити» на чемпионство: «Думать о большой цели сейчас – ошибка, нужно двигаться шаг за шагом. Мы не так уж далеки от 2-го места, но нужна стабильность»
17сегодня, 13:44
Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Мальорки», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
35сегодня, 13:36
Ко всем новостям
Последние новости
Ван Нистелрой был расстроен уходом из «МЮ»: «Было больно покидать клуб. Я хотел остаться, чтобы продолжать помогать команде»
5 минут назад
«Бавария» делала запрос по 19-летнему хавбеку «Хоффенхайма» Бисхофу и рассматривает его трансфер летом. Контракт игрока истекает в 2025-м
121 минуту назад
Сторожук о Сафонове: «В «ПСЖ» не берут абы кого. Игра Доннаруммы способствует, чтобы первым номером был Матвей. Он обладает высоким набором качеств, силен ментально»
25 минут назад
Ромащенко о «Спартаке»: «Движется чемпионской поступью. Игра при Станковиче мне нравится больше, чем при Абаскале»
537 минут назад
Дота-стример Nix с 912 тысячами фолловеров на Твиче: «Стадион в Краснодаре лучше, чем на «Динамо». Он очень круто сделан»
341 минуту назад
Лещук о голе «Ахмату»: «Можно будет повспоминать потом, но результат оставил неприятные чувства. «Динамо» скорее потеряло два очка, чем заработало одно»
456 минут назад
Анчелотти об обороне «Реала»: «Тчуамени готов сыграть с «Атлетиком» – он важен для нас, проявил себя и в защите, и как опорник. Асенсио заслужил считаться игроком основы»
4сегодня, 14:01
Лига чемпионов Азии. «Пахтакор» принимает «Аль-Айн», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Гарафой»
15сегодня, 14:01Live
«Краснодар» принимает «Локомотив». Быкам нужна ваша поддержка в домашнем матче!
сегодня, 14:00Реклама
Кубок Испании. 2-й раунд. «Вальядолид» против «Реал Авила», «Эспаньол» сыграет с «Барбастро», «Атлетико» – с «Касереньо» в четверг
сегодня, 13:36