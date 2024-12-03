«Барса» не намерена продлевать контракт с де Йонгом. Хавбека готовы продать за 20 млн евро
По информации Diario Sport, на ситуацию полузащитника в клубе повлияла полученная в апреле травма голеностопа, из-за которой де Йонг пропустил почти полгода. До повреждения спортивный директор «Барселоны» считал полузащитника важной частью проекта, с ним хотели продлить контракт, однако срок последнего предложения истек.
Сообщается, что с учетом изменившейся роли де Йонга в команде «Барселона» больше не намерена вести переговоры о продлении контракта, истекающего в 2026 году. Клуб готов выставить хавбека на трансфер и допускает его продажу за небольшую сумму – Catalunya Ràdio утверждает, что каталонцы готовы рассмотреть предложения от 20 миллионов евро.
Отмечается, что главной проблемой для «Барселоны» является высокая зарплата де Йонга – около 35 млн евро в год до уплаты налогов.
В нынешнем сезоне де Йонг провел за «Барсу» 6 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.
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