Наумов о серии «Локо» из трех поражений: «Спад в игре очевиден. Батраков наелся под конец года, Баринов провалил матч с «Химками»

Николай Наумов высказался о спаде «Локомотива».

«Спад в игре «Локомотива» очевиден. Видно, что разгром от «Спартака» (2:5) и вылет из Пути РПЛ Кубка России от «Динамо» был неслучаен. Видно, что под конец года наелся молодой Алексей Батраков , матч с «Химками» (1:3) откровенно провалил Дмитрий Баринов . Да и остальная команда выглядела невзрачно.

А «Химки» грамотно сыграли на контратаках и воспользовались проблемами у соперника. Мастерство таких ребят, как Заболотный, Бакаев и Вера, позволяет это сделать. И их потенциал сказался», – сказал бывший президент «Локомотива ».