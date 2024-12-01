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  • Попов про 1:3 «Локо» с «Химками»: «Интервью Дзюбы могло подорвать авторитет Галактионова, много негатива было в его адрес. Три поражения – это система, но критической ситуации нет»
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Попов про 1:3 «Локо» с «Химками»: «Интервью Дзюбы могло подорвать авторитет Галактионова, много негатива было в его адрес. Три поражения – это система, но критической ситуации нет»

Алексей Попов высказался о серии поражений «Локомотива».

Сегодня «Локомотив» уступил «Химкам» (1:3) в домашней игре 17-го тура Мир РПЛ. Московская команда впервые под руководством Михаила Галактионова проиграла 3 матча подряд.

– Что происходит с «Локомотивом»? Впервые при Галактионове потерпели три поражения.

– Думаю, что с тренировочным процессом вышла какая‑то ошибка, перегрузили команду, и сейчас есть психологическая проблема. Три поражения подряд – это система, значит, что‑то неправильно работает в команде. При этом интервью Дзюбы могло подорвать авторитет тренера, много негатива было сказано в его адрес.

Галактионов по ходу сезона был одним из лучших тренеров РПЛ, мог перестроить игру, дать результат. И запасные игроки готовы были выходить, добиваться результата.

– Может быть, молодежь подустала, оказалась не готова к такому напряжению?

– Из молодых там разве что Батраков играет первый сезон. И если у него не идет, то игра команды рушится. В таком случае надо искать пути развития атаки через других футболистов.

– У «Локомотива» кризис, или это нормально?

– Критической ситуации в «Локомотиве» нет, для тренера это огромный опыт и в будущем он подобного не допустит, – сказал бывший игрок «Рубина».

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoХимки
logoЛокомотив
logoАлексей Батраков
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Дзюба
logoМихаил Галактионов
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