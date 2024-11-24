Куртуа провел 100-й сухой матч за «Реал». У него лучший процент игр на ноль из 4 вратарей, достигших этой отметки

Тибо Куртуа стал четвертым вратарем «Реала» со 100 матчами на ноль.

Голкипер не пропустил в матче Ла Лиги с «Леганесом » (3:0).

Кроме бельгийца, этой отметки в «Реале » достигли три вратаря: Икер Касильяс (254 сухих матча из 714, 35% игр на ноль), Франсиско Буйо (179 из 450, 40%) и Мигель Анхель (122 из 326, 37%).

Куртуа сыграл на ноль 100 матчей за 246 игр (41%).