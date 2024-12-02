Компани о травме Кейна: «Есть шанс сыграть в этом году, но несколько игр он пропустит. Заменить его один в один нельзя, но у «Баварии» есть опасные игроки в атаке»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о травме Харри Кейна.

Нападающий «Баварии» получил повреждение в 1-м тайме матча с дортмундской «Боруссией» (1:1) в 12-м туре Бундеслиги. Кейн не смог продолжить игру, на 33-й минуте вместо него на поле вышел Томас Мюллер.

Пресс-служба мюнхенского клуба сообщила , что у Кейна выявлено небольшое растяжение мышц задней поверхности правого бедра.

«Сейчас сложно сказать, но у него есть шанс сыграть в этом году. Он пропустит несколько игр, заменить его или его голы один в один нельзя. Вот почему он топовый игрок.

У нас в команде талантливые игроки, и нам нужно решить эту проблему по-другому. Завтра у нас не будет недостатка в таланте, но все будет выглядеть иначе.

У нас много вариантов: Томас Мюллер , Матис Тель , [Серж] Гнабри , [Майкл] Олисе, Лерой [Сане ]. Я сейчас назвал почти всех. Очевидно, что Харри забил 20 голов... Но у нас есть опасные игроки в атаке», – сказал главный тренер «Баварии» на пресс-конференции.

Завтра команда Компани сыграет с «Байером» в матче Кубка Германии.