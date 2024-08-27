ЦСКА делал запрос по хавбеку «Брентфорда» и сборной Нигерии Оньеке

Теги ЦСКА премьер-лига Россия премьер-лига Англия Валенсия серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Лечче Вальядолид Лас-Пальмас Брентфорд BBC Фрэнк Оньека Футбол

ЦСКА интересовался полузащитником «Брентфорда».

BBC сообщает, что армейцы, как и «Лечче», делали запрос по Фрэнку Оньеке в последние месяцы. Оба клуба хотели арендовать игрока сборной Нигерии.

Сейчас на 26-летнего футболиста претендуют «Валенсия», «Вальядолид» и «Лас-Пальмас». Речь тоже идет об аренде, а также о том, чтобы «Брентфорд» продолжил платить игроку часть зарплаты.

Отмечается, что клуб АПЛ согласен только на продажу Оньеки. Сам футболист хочет сменить команду.

В прошлом сезоне хавбек принял участие в 26 матчах АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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Клуб АПЛ? Точно не будет его значит у нас. 😎
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Ростов зачем таджикских дворников и курьеров набирает себе на ворота? 😁
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Ответ Sasha Turok
Ростов покупает норм футболистов, цска берет всех подряд переплачивая зп и агентские. У Ростова денег нет на трансферы и Ростов откровенно средний клуб с бюджетными деньгами, а ты сейчас унижаешь цска, сравнивая его с ростовом, в своем уме?
Так у ЦСКА сейчас денег не больше чем у Ростова
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А вообще зачем это писать про трансфер если уже знали что его не будет ..что перед болельщиками оправдываются
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Вест Хэм оплатит, берём)
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