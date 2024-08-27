ЦСКА делал запрос по хавбеку «Брентфорда» и сборной Нигерии Оньеке

ЦСКА интересовался полузащитником «Брентфорда».

сообщает, что армейцы, как и « », делали запрос по в последние месяцы. Оба клуба хотели арендовать игрока сборной Нигерии.

Сейчас на 26-летнего футболиста претендуют « », «Вальядолид» и «Лас-Пальмас». Речь тоже идет об аренде, а также о том, чтобы « » продолжил платить игроку часть зарплаты.

Отмечается, что клуб АПЛ согласен только на продажу Оньеки. Сам футболист хочет сменить команду.

В прошлом сезоне хавбек принял участие в 26 матчах АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.