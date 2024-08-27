ЦСКА делал запрос по хавбеку «Брентфорда» и сборной Нигерии Оньеке
ЦСКА интересовался полузащитником «Брентфорда».
BBC сообщает, что армейцы, как и «Лечче», делали запрос по Фрэнку Оньеке в последние месяцы. Оба клуба хотели арендовать игрока сборной Нигерии.
Сейчас на 26-летнего футболиста претендуют «Валенсия», «Вальядолид» и «Лас-Пальмас». Речь тоже идет об аренде, а также о том, чтобы «Брентфорд» продолжил платить игроку часть зарплаты.
Отмечается, что клуб АПЛ согласен только на продажу Оньеки. Сам футболист хочет сменить команду.
В прошлом сезоне хавбек принял участие в 26 матчах АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.