«Красодару» интересен Кахведжи, контракт хавбека – до лета, «Фенербахче» может продать игрока зимой (Sabah)

«Краснодару» интересен Ирфан Кахведжи.

29-летний турецкий хавбек выступает за «Фенербахче ». В прошлом году сообщалось , что Кахведжи может перейти в ЦСКА.

Срок действия нынешнего контракта игрока с клубом истекает в июне 2025 года.

По данным Sabah, полузащитник может покинуть турецкую команду во время зимнего трансферного окна. В покупке Кахведжи также заинтересованы «Вильярреал» и «Бетис».

В этом сезоне он провел за «Фенербахче» 11 матчей во всех турнирах и сделал 2 (1+1) результативных действия.