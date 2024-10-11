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«Красодару» интересен Кахведжи, контракт хавбека – до лета, «Фенербахче» может продать игрока зимой (Sabah)

«Краснодару» интересен Ирфан Кахведжи.

29-летний турецкий хавбек выступает за «Фенербахче». В прошлом году сообщалось, что Кахведжи может перейти в ЦСКА.

Срок действия нынешнего контракта игрока с клубом истекает в июне 2025 года.

По данным Sabah, полузащитник может покинуть турецкую команду во время зимнего трансферного окна. В покупке Кахведжи также заинтересованы «Вильярреал» и «Бетис».

В этом сезоне он провел за «Фенербахче» 11 матчей во всех турнирах и сделал 2 (1+1) результативных действия.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sabah
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoВильярреал
logoБетис
logoЛа Лига
logoФенербахче
logoвысшая лига Турция
возможные трансферы
logoКраснодар
logoИрфан Кахведжи
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