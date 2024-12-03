Ари станет спортивным директором «Торпедо»: «Подтверждаю. Уже нахожусь в России»
Ари подтвердил, что станет новым спортивным директором «Торпедо».
Ранее об этом сообщил журналист Сергей Ильев.
«Подтверждаю: я – новый спортивный директор «Торпедо». Уже нахожусь в России», – сказал экс-форвард «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».
«Торпедо» занимает 2-е место в таблице Мелбет Первой лиги после 21 тура, отставая от лидирующей «Балтики» на 2 очка.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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