Ари станет спортивным директором «Торпедо»: «Подтверждаю. Уже нахожусь в России»

Ари подтвердил, что станет новым спортивным директором «Торпедо».

Ранее об этом сообщил журналист Сергей Ильев.

«Подтверждаю: я – новый спортивный директор «Торпедо ». Уже нахожусь в России», – сказал экс-форвард «Спартака », «Локомотива » и «Краснодара ».

«Торпедо» занимает 2-е место в таблице Мелбет Первой лиги после 21 тура, отставая от лидирующей «Балтики» на 2 очка.