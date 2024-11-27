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  • Сторожук о Сафонове против «Баварии»: «У нас больше любят обсуждать ошибки, чем спасения, это наша ментальность. В игре Матвея вижу только позитив – горжусь, что он вообще играет!»
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Сторожук о Сафонове против «Баварии»: «У нас больше любят обсуждать ошибки, чем спасения, это наша ментальность. В игре Матвея вижу только позитив – горжусь, что он вообще играет!»

Александр Сторожук доволен игрой Матвея Сафонова за «ПСЖ».

Российский вратарь принял участие в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). Единственный гол был забит после его ошибки – Сафонов не смог как следует выбить мяч кулаками после углового.

«Играли две классные команды с хорошим подбором исполнителей. Понятно, что «Бавария» мощно прессинговала и имела преимущество. Немцы вынуждали «ПСЖ» много ошибаться и в целом заставили играть так, как им хотелось. Обычно я не смотрю такие поздние матчи, но ради Моти пришлось потерпеть.

Сегодня читаю прессу и недоумеваю. У нас любят больше обсуждать ошибки, чем ситуации со спасениями или просто хорошей игрой. Это наша ментальность. А я в игре Матвея вижу только позитив. Радуюсь и горжусь, что он вообще играет! У нас всего два парня – Головин и Сафонов – выступают в лучшем турнире мира.

Да и ситуацию с пропущенным голом у нас, наверное, трактовали бы по-другому. Насколько нам говорят, во вратарской, в пространстве голкипера, вообще появляться нельзя. Получается, Матвей добирался до мяча не по прямой, а обегая нападающего. Я не сильно разбираюсь в этих тонкостях, но мое мнение: ему мешали выйти.

То, что он после гола «Баварии» не расклеился, меня совсем не удивило. Есть ребята, которые, совершив ошибку, могут пропасть и на месяц, и на два. Это точно не Сафонова ситуация. Матвей по своей ментальности очень сильный игрок и человек. С юности, с дебюта в РПЛ таким был. Его тяжело выбить из колеи.

Сафонов несколько раз прилично спас команду, особенно после удаления у «ПСЖ». Они и в равных-то составах не имели преимущества, а в меньшинстве им тем более было тяжело на что-то рассчитывать. Но Матвей в ряде эпизодов проявил себя более чем уверенно и надежно», – сказал бывший тренер «Краснодара», ныне возглавляющий тульский «Арсенал».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoМатвей Сафонов
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logoПСЖ
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