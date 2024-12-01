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  • «Краснодар» грамотно отпустил Сафонова и подтянул Агкацева. Получилось гармонично и вовремя». Экс-тренер вратарей «быков» Антонюк о голкиперах
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«Краснодар» грамотно отпустил Сафонова и подтянул Агкацева. Получилось гармонично и вовремя». Экс-тренер вратарей «быков» Антонюк о голкиперах

Алексей Антонюк высказался о вратарях Матвее Сафонове и Станиславе Агкацеве.

«Краснодар» — молодцы, очень грамотно выстроили модель: в какой момент отпустить Матвея [в «ПСЖ»] и подтянуть Стаса. Получилось очень гармонично и вовремя. Если бы «Краснодар» не отпустил Сафонова, то уже стал бы страдать Агкацев. Большого игрового времени Стас наверняка не имел бы, при том что он уже ментально был готов становиться основным вратарем. Эта ситуация всегда тяжелая. Как только второй вратарь дорастает до того уровня, что может стопроцентно навязать конкуренцию первому, для команды это не очень хорошо. 

Кто-то говорит, что два равноценных вратаря — это здорово. Я придерживаюсь другой позиции. Считаю, что должен быть первый номер и второй помоложе, тоже амбициозный, который вот-вот догонит первого. Чтобы второй догонял первого и оба подгоняли друг друга. 

И третий в бригаде — голкипер, который свои амбиции в футболе уже реализовал и четко понимает свою роль и важность в структуре команды и помогает этим двум. Для меня это идеальное сочетание вратарей в команде», — сказал экс-тренер вратарей «Краснодара», работающий ныне в «Родине».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoМатвей Сафонов
Алексей Антонюк
logoКраснодар
logoПСЖ
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Агкацев
logoлига 1 Франция
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