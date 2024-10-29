Хавбек ЦСКА Файзуллаев признан лучшим молодым игроком года в Азии

Аббос Файзуллаев признан лучшим молодым игроком года в Азии.

Вручение награды прошло в Южной Корее.

На награду также претендовали японец Гаку Навата («Камимура Гакуэн») и кореец Баэ Джун-Хо («Сток Сити»).

Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА в 2023 году.

На данный момент он провел 48 матчей в ЦСКА , в которых он забил 7 мячей и отдал 19 результативных передач.