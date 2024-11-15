Файзуллаев сделал дубль в матче отбора ЧМ-2026 с Катаром. Узбекистан проиграл, пропустив решающий гол на 12-й добавленной минуте

Аббосбек Файзуллаев сделал дубль в матче отбора ЧМ-2026 с Катаром.

Полузащитник ЦСКА отличился на 75-й и 80-й минутах. Его дубль помог сборной Узбекистана отыграть отставание в 2 мяча в гостевом матче с Катаром (2:3) в квалификации ЧМ-2026.

В итоге команда пропустила решающий гол на 12-й добавленной ко второму тайму минуте – отличился натурализованный бразилец Лукас Мендес.

При этом на 21-й минуте из-за травмы поле покинул форвард сборной Узбекистана и «Ромы» Эльдор Шомуродов .

Команда Узбекистана набрала 10 очков после 5 туров и занимает 2-е место в группе А. Лидирует Иран с 13 очками, у ОАЭ и Катара по 7, далее идут Кыргызстан (3) и КНДР (2).

Две лучшие команды по итогам 10 туров выйдут на чемпионат мира. Сборные, занявшие третье и четвертое места, продолжат борьбу в следующем отборочном этапе.