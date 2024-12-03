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  • Одного из лидеров ультрас «Милана» Луччи подозревают в покушении на убийство члена другой группировки. Фанату выстрелили в голову во время противостояния в 2019-м
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Одного из лидеров ультрас «Милана» Луччи подозревают в покушении на убийство члена другой группировки. Фанату выстрелили в голову во время противостояния в 2019-м

Одного из ультрас «Милана» подозревают в организации покушения на убийство.

Лука Луччи, также известный как  La Belva (Зверь), был арестован вместе с другими членами ультрас «Милана» и «Интера» 30 сентября. Напомним, тогда были задержаны 19 человек, большинство из которых связаны с мафиозными семьями из Калабрии и предположительно совершили серьезные преступления, связанные с футбольным бизнесом, в том числе вымогательство денег от продаж билетов и напитков на «Сан-Сиро» и получение взяток с аренды парковочных мест у стадиона, а также применение «мафиозных методов».

Как сообщает Calcio e Finanza, Луччи, в настоящее время находящийся под стражей, подозревается в подготовке покушения на убийство другого фаната «Милана», Энцо Ангинелли, раненого выстрелом в голову апреле 2019 года время противостояния двух фанатских группировок «россонери». В ходе нового расследования дела Луччи находится под следствием как предполагаемый организатор покушения.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Calcio e Finanza
происшествия
logoМилан
logoсерия А Италия
болельщики
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