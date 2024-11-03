Фанаты «Милана» ушли со стадиона в 1-м тайме матча с «Монцей». Так они поддержали около 50 ультрас, которых не пустили на трибуны

Фанаты «Милана» ушли со стадиона во время матча с «Монцей».

В матче 11-го тура Серии А «россонери» победили на выезде со счетом 1:0.

В начале 1-го тайма большая часть активных болельщиков «Милана », приехавших на матч, покинули трибуну. Тех, кто решил остаться на стадионе, лидеры фанатских групп попросили расположиться по бокам от сектора за воротами.

Как сообщает Calcio e Finanza, фанаты приняли такое решение в знак солидарности с ультрас, которым не разрешили посетить матч – на стадион не пустили около 50 человек.

Отмечается, что благодаря контролю полиции инцидентов за пределами стадиона зафиксировано не было.