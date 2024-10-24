100 фанатам «Милана» запретят посещать футбол минимум на год. Они везли на матч с «Фиорентиной» ножи, арматуру и другие опасные предметы
Группа фанатов «Милана» везла опасные предметы на игру с «Фиорентиной».
Матч между командами прошел в 7-м туре Серии А. Хозяева победили со счетом 2:1.
Сalcio e Finanza сообщает, что в ходе проверки на стадионе «Артемио Франки» в автобусе с болельщиками «россонери» был обнаружен целый арсенал, включающий ножи, арматуру и другие опасные вещи. Все предметы такого рода были изъяты.
Полиция приняла решение запретить ста фанатам, находившимся в автобусе, посещать матчи. 77 из них уже получили документы о запрете на срок от года до пяти. Материалы по остальным еще находятся на этапе рассмотрения, и речь идет о введении ограничений как минимум на 5 лет.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calcio e Finanza
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