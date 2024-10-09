Индзаги допросили как свидетеля по делу о связях фанатов «Интера» и «Милана» с криминалом. Ультрас просили тренера «нерадзурри» помочь с билетами на финал ЛЧ-2022/23

Симоне Индзаги допросили по делу о связях ультрас «Интера» с криминалом.

Напомним, 30 сентября по подозрению в вымогательстве и других преступлениях были арестованы 19 человек , включая нескольких членов ультрас «Интера» и «Милана». Большинство задержанных связаны с мафиозными семьями из Калабрии и предположительно совершили серьезные преступления, связанные с футбольным бизнесом, в том числе вымогательство денег от продаж билетов и напитков на «Сан-Сиро» и получение взяток с аренд парковочных мест у стадиона, а также применение «мафиозных методов».

Как сообщает ESPN, в среду итальянская полиция допросила Индзаги в рамках расследования. Главный тренер «Интера» не находится под следствием и проходит по делу в качестве свидетеля.

В 568-страничном ордере на арест подозреваемых прокуратура подробно рассказывает о том, как незадолго до финала Лиги чемпионов-2022/23 один из старших ультрас «Интера» Марко Фердико позвонил Индзаги и попросил его убедить директоров клубов выделить больше билетов для группы болельщиков.

Также прокуратура заявила, что «Интер» и «Милан» в данном деле являются потерпевшими сторонами, однако клубам пришлось пересмотреть свои отношения с болельщиками, так как для предотвращения подобных преступлений в дальнейшем необходимы изменения в бизнес-структуре.