Хвича – приоритет «Барсы» на левый фланг. Клуб привлекает невысокая зарплата вингера «Наполи», его считают более доступной опцией, чем Леау

«Барселона» нацелилась на подписание Хвичи Кварацхелии.

По информации Diario Sport, спортивный директор каталонцев Деку считает вингера «Наполи» более доступным вариантом для усиления левого фланга атаки, чем Рафаэла Леау . «Барселона » считает преимуществом невысокую зарплату Кварацхелии – около 1,5 млн евро в год. В клубе также ценят физические данные Хвичи и считают, что вингер способен адаптироваться к стилю игры команды.

Отмечается, что подписание Хвичи может затруднить непредсказуемость переговоров с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом. В контракте грузинского футболиста не прописана сумма отступных, соглашение истекает в 2027 году.

В текущем сезоне Хвича отметился 5 голами и 3 ассистами в 14 матчах за «Наполи » в Серии А. Статистику 23-летнего вингера можно подробно изучить здесь .