Хвичу в «Барсе» оценивают в 80 млн евро. Флик просит руководство купить игрока на фланг

В «Барселоне» оценивают возможный трансфер Хвичи Кварацхелии в 80 млн евро.

Грузинский вингер пока не продлил контракт с «Наполи». Переговоры между представителями футболиста и неаполитанским клубом длятся несколько месяцев, но стороны пока не смогли достичь соглашения, которое устроило бы всех.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны» и «ПСЖ».

По данным La Repubblica, в каталонском клубе оценивают потенциальный трансфер Кварацхелии в 80 миллионов евро. Агентство игрока хотело бы включить в новый контракт с «Наполи » в качестве отступных такую же сумму – 80 млн евро.

Также сообщается, что главный тренер «Барселоны» Ханси Флик запросил у руководства трансфер флангового нападающего, поэтому в каталонском клубе всерьез рассчитывают договориться с «Наполи» и Кварацхелией о сделке.

В этом сезоне полузащитник провел 12 матчей в Серии А, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. С полной статистикой грузинского игрока можно ознакомиться здесь .