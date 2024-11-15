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Хвичу в «Барсе» оценивают в 80 млн евро. Флик просит руководство купить игрока на фланг

В «Барселоне» оценивают возможный трансфер Хвичи Кварацхелии в 80 млн евро.

Грузинский вингер пока не продлил контракт с «Наполи». Переговоры между представителями футболиста и неаполитанским клубом длятся несколько месяцев, но стороны пока не смогли достичь соглашения, которое устроило бы всех.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны» и «ПСЖ». 

По данным La Repubblica, в каталонском клубе оценивают потенциальный трансфер Кварацхелии в 80 миллионов евро. Агентство игрока хотело бы включить в новый контракт с «Наполи» в качестве отступных такую же сумму – 80 млн евро.

Также сообщается, что главный тренер «Барселоны» Ханси Флик запросил у руководства трансфер флангового нападающего, поэтому в каталонском клубе всерьез рассчитывают договориться с «Наполи» и Кварацхелией о сделке. 

В этом сезоне полузащитник провел 12 матчей в Серии А, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. С полной статистикой грузинского игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: AreaNapoli
logoБарселона
logoсерия А Италия
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возможные трансферы
logoНаполи
logoХанс-Дитер Флик
logoХвича Кварацхелия
деньги
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