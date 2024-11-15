Хвичу в «Барсе» оценивают в 80 млн евро. Флик просит руководство купить игрока на фланг
Грузинский вингер пока не продлил контракт с «Наполи». Переговоры между представителями футболиста и неаполитанским клубом длятся несколько месяцев, но стороны пока не смогли достичь соглашения, которое устроило бы всех.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны» и «ПСЖ».
По данным La Repubblica, в каталонском клубе оценивают потенциальный трансфер Кварацхелии в 80 миллионов евро. Агентство игрока хотело бы включить в новый контракт с «Наполи» в качестве отступных такую же сумму – 80 млн евро.
Также сообщается, что главный тренер «Барселоны» Ханси Флик запросил у руководства трансфер флангового нападающего, поэтому в каталонском клубе всерьез рассчитывают договориться с «Наполи» и Кварацхелией о сделке.
В этом сезоне полузащитник провел 12 матчей в Серии А, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. С полной статистикой грузинского игрока можно ознакомиться здесь.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий