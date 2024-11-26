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  • «МЮ» готов предложить Хвиче 8+1 млн евро за сезон по пятилетнему контракту. «Наполи» может рассмотреть продажу вингера за 100 млн, если он не продлит договор (Sportmediaset)
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«МЮ» готов предложить Хвиче 8+1 млн евро за сезон по пятилетнему контракту. «Наполи» может рассмотреть продажу вингера за 100 млн, если он не продлит договор (Sportmediaset)

«Манчестер Юнайтед» серьезно настроен подписать Хвичу Кварацхелию.

Английский клуб хочет приобрести вингера, способного играть в схеме 3-4-3 при Рубене Амориме, пишет Sportmediaset.

Утверждается, что манкунианцы готовы предложить грузинскому футболисту контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро за сезон. Эта сумма может возрасти до 9 млн за счет легкодостижимых бонусов. 

Неаполитанцы хотят сохранить игрока и предлагают ему новый контракт на 6 млн евро в год. Клуб не намерен повышать предложение. Стороны еще не достигли договоренности.

Если ситуация не разрешится к концу сезона, «Наполи» может рассмотреть вариант с продажей Кварацхелии примерно за 100 миллионов евро. 

В текущем сезоне Серии А Хвича провел 13 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportmediaset
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
возможные трансферы
logoМанчестер Юнайтед
logoНаполи
logoХвича Кварацхелия
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