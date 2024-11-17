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Каннаваро о Хвиче в «Реале» или «Ман Сити»: «Лучше остаться в Неаполе, чем рисковать оказаться в запасе. Его там все любят и уважают» 

Фабио Каннаваро высказался о том, стоит ли Хвиче Кварацхелии уходить из «Наполи».

– Одним из лидеров «Наполи» является Хвича Кварацхелия. Стал ли он звездой команды?

– Хвича показывает высочайший уровень. Что удивляет – его скромность, смиренность. Он может расти дальше. Без всякого сомнения, он будет находиться перед выбором – остаться в Неаполе или перейти в другой клуб.

– Потянул бы он уровень «Реала» или «Манчестер Сити»?

– Да. Но ему лучше идти в команду, где он мог бы свободнее играть. Сейчас в «Сити» и «Реале» есть игроки на флангах. Лучше остаться в Неаполе, чем рисковать оказаться в запасе. Его там все любят и уважают. Всегда не очень хорошо уезжать из города, где тебя все любят, – сказал экс-игрок сборной Италии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoФабио Каннаваро
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoНаполи
logoХвича Кварацхелия
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