Мбаппе признан лучшим игроком матча против «Хетафе». У француза – гол, у Беллингема – 1+1

Лучшим игроком матча с «Хетафе» признан Килиан Мбаппе.

Нападающий «Реала» забил второй гол своей команды в игре 15-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0.

У француза пять ударов (в створ – 2), 30 точных передач при 36 попытках и две успешные обводки (7 попыток).

Следует отметить, что Джуд Беллингем отметился двумя результативными действиями в этой игре. На его счету гол с пенальти и передача Мбаппе.

Промах дня: Мбаппе не забил в пустые против «Хетафе»