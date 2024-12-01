Мбаппе признан лучшим игроком матча против «Хетафе». У француза – гол, у Беллингема – 1+1
Лучшим игроком матча с «Хетафе» признан Килиан Мбаппе.
Нападающий «Реала» забил второй гол своей команды в игре 15-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0.
У француза пять ударов (в створ – 2), 30 точных передач при 36 попытках и две успешные обводки (7 попыток).
Следует отметить, что Джуд Беллингем отметился двумя результативными действиями в этой игре. На его счету гол с пенальти и передача Мбаппе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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