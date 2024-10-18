4

Куртуа, Мбаппе, Винисиус и Милитао включены в заявку «Реала» на игру с «Сельтой»

Тибо Куртуа может вернуться на поле 19 октября.

Голкипер, в последний раз игравший 29 сентября, включен в заявку «Реала» на матч с «Сельтой» в Ла Лиге.

Также в список попали Эдер Милитао, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Все они столкнулись с проблемами со здоровьем перед или во время перерыва на матчи сборных.

Игра 10-го тура чемпионата Испании начнется завтра в 22:00 по московскому времени.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Реала»
logoРеал Мадрид
logoСельта
logoЛа Лига
logoТибо Куртуа
logoКилиан Мбаппе
logoЭдер Милитао
logoВинисиус Жуниор
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе и Винисиус приняли участие в обеих тренировках «Реала» сегодня. Милитао готов к матчу с «Сельтой», участие Куртуа под вопросом
316 октября, 16:25
Винисиус – лучший игрок мира по версии FourFourTwo. Холанд и Беллингем – в топ-3, Мбаппе – 4-й, Родри – 5-й, Кейн – 6-й, Ямаль – 12-й, Хвича – 30-й, Месси – 44-й
17214 октября, 13:33
Мбаппе – лучший игрок «Реала» в сентябре. У форварда 7 (6+1) очков в 5 матчах месяца
538 октября, 14:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роналду после победного гола «Аль-Шабабу» с пенальти на 97-й: «Мы никогда не сдаемся!»
11 минут назад
Игроки «МЮ» недовольны сокращениями в клубе. Футболисты возмущены отношением Ineos к проработавшим много лет сотрудникам (ESPN)
923 минуты назад
У Гринвуда и девушки, обвинявшей его в насилии, будет второй ребенок (The Sun)
937 минут назад
Роналду реализовал 168 из 198 пенальти за карьеру. В «Аль-Насре» – 19 из 19
2650 минут назад
Ташуев о 2:3 с «Факелом»: «Стыдно, разочарование полнейшее – за очки надо сражаться. Настоящие мужики должны умирать на поле, а не субтильно действовать, как некоторые»
1252 минуты назад
Роналду забил 907-й гол в карьере – «Аль-Шабабу» с пенальти на 97-й
66сегодня, 20:06
Рик Карсдорп: «Моуринью 8 раз называл меня предателем в раздевалке «Ромы», публично ему не стоило этого делать. Он не извинился передо мной»
9сегодня, 19:48
Анри – лучший игрок АПЛ в XXI веке по версии Goal. Руни – 3-й, Роналду – 9-й, Джеррард выше Лэмпарда
65сегодня, 19:30
Только «Ахмат» не побеждает в РПЛ. Команда Ташуева идет последней с 6 очками в 12 турах
56сегодня, 19:17
«Факел» вырвал победу у «Ахмата» на выезде благодаря голу Каштанова на 95-й в меньшинстве – 3:2
22сегодня, 19:16
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вальядолид» обыграл «Алавес», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в выходные
512 минут назад
Каррагер считает, что с Палмером «Ливерпуль» мог бы выиграть АПЛ
12 минут назад
«Монако» Головина продлил серию без поражений до 10 матчей – 7 побед, 3 ничьих
19 минут назад
Пиоли о голе Роналду с пенальти: «Когда Криштиану берет мяч и идет к точке, я уверен, что он забьет»
422 минуты назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграл вничью с «Лиллем», «ПСЖ» встретится со «Страсбуром» в субботу
529 минут назад
«Монако» и «Лилль» сыграли вничью – 0:0. Головин отыграл весь матч, Тезе удалили на 61-й
929 минут назад
«Он не подписал Райса здесь, так что теперь идет к нему!» Директор «Баварии» Эберль о Тухеле в сборной Англии
36 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Санкт-Паули», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в субботу
837 минут назад
«Боруссия» обыграла «Санкт-Паули» благодаря голу Гирасси на 83-й – 2:1
437 минут назад
Умяров назвал топ-3 памятных события за 6 лет в «Спартаке»: «Победа в Кубке при Ваноли, ЛЕ с Виторией и сезон с Тедеско»
42 минуты назад