Куртуа, Мбаппе, Винисиус и Милитао включены в заявку «Реала» на игру с «Сельтой»

Тибо Куртуа может вернуться на поле 19 октября.

Голкипер, в последний раз игравший 29 сентября, включен в заявку «Реала » на матч с «Сельтой» в Ла Лиге .

Также в список попали Эдер Милитао , Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе . Все они столкнулись с проблемами со здоровьем перед или во время перерыва на матчи сборных.

Игра 10-го тура чемпионата Испании начнется завтра в 22:00 по московскому времени.