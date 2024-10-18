Куртуа, Мбаппе, Винисиус и Милитао включены в заявку «Реала» на игру с «Сельтой»
Тибо Куртуа может вернуться на поле 19 октября.
Голкипер, в последний раз игравший 29 сентября, включен в заявку «Реала» на матч с «Сельтой» в Ла Лиге.
Также в список попали Эдер Милитао, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Все они столкнулись с проблемами со здоровьем перед или во время перерыва на матчи сборных.
Игра 10-го тура чемпионата Испании начнется завтра в 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Реала»
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