«Станкович обладает харизмой, именем, но этот «Спартак» пока не может бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство». Кудряшов о красно-белых
Федор Кудряшов оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке Мир РПЛ.
После 16 матчей красно-белые занимают в таблице 4-е место.
«В первых играх с новыми тренерами команда бежала с новыми силами, эмоциями. Станкович обладает харизмой, именем. Но сейчас мы видим, что потихоньку команда становится блеклой.
Это пока не тот «Спартак», который может бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство. Хотя в начале сезона смотрел их игру с «Динамо» в Кубке — они без шансов отвозили соперника. Будем надеяться, что будет идти волнами, а не просто вниз», — сказал экс-защитник «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости