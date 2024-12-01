«Станкович обладает харизмой, именем, но этот «Спартак» пока не может бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство». Кудряшов о красно-белых

Федор Кудряшов оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке Мир РПЛ.

После 16 матчей красно-белые занимают в таблице 4-е место.

«В первых играх с новыми тренерами команда бежала с новыми силами, эмоциями. Станкович обладает харизмой, именем. Но сейчас мы видим, что потихоньку команда становится блеклой.

Это пока не тот «Спартак », который может бороться с «Зенитом » и «Краснодаром » за чемпионство. Хотя в начале сезона смотрел их игру с «Динамо» в Кубке — они без шансов отвозили соперника. Будем надеяться, что будет идти волнами, а не просто вниз», — сказал экс-защитник «Спартака ».