Почему «Спартак» так плох в больших матчах?

Разбираем ходы Станковича.

В этом сезоне «Спартаку» трудно в матчах с топ-клубами: всего два очка и худший результат внутри первой шестерки по личным встречам. В РПЛ Станкович еще ни разу не побеждал в больших играх. Почему?

Стартовые планы: «Спартак» страдает из-за неудачных экспериментов и отсутствия подстроек

Матч с «Зенитом»:

● Станкович перекрыл кислород сопернику прессингом в 4-4-2. Помогали жесткая работа по краям, внимательная игра Кристофера Мартинса и Наиля Умярова по Венделу и Клаудиньо и подстраховка флангов от центральных защитников;

● Давил на фланг защитника Сергея Волкова: спартаковцы цеплялись за владение и угловые после забросов за спину, создавали опасные подходы после взаимодействий Барко – Медины – Рябчука;

● Нагнетал на стандартах: в первом тайме после угловых опасно били Бабич и Угальде, Литвинов врывался на дальнюю.

Второй тайм получился более проблемным. Сначала «Зенит» перехватил инициативу благодаря заменам Семака, а затем прижал в меньшинстве. После удаления Эраковича «Спартак» смутил робостью и проблемами в атаке: до 87-й минуты команда Станковича угрожала лишь издали и нанесла всего 1 удар из штрафной с игры.

Тем не менее дерзкий стартовый план Станковича сработал, а «Спартак» мог увезти три очка, если бы в концовке Барко реализовал супершанс.

Матч с «Динамо»: не подстроились под быстрые переходы соперника.

Пропустили на 3-й минуте после провала в прессинге. Затем соперник создал несколько опасных моментов после элитного подыгрыша форварда Константина Тюкавина: в первом эпизоде отрезал крайнего защитника Даниила Хлусевича шикарной передачей на Бителло (бразилец неточно отдал Артуру), во втором – тонко подыграл Бителло пяточкой, но прострел Артура вышел скверным. На старте потери «Спартака» приводили к опасным выпадам на ворота Александра Максименко.

Позже «Спартак» взбодрился: обострял через фланг Барко, прессинговал и забрал контроль. Но в большинстве опять посыпался.

Матч с «Локомотивом»: провальный переход на 4-4-2.

Первый раз, когда «Спартак» использовал 4-4-2 во всех стадиях – неудачно. Во-первых, пострадал прессинг: регулярно теряли Батракова. С «Зенитом» 4-4-2 без мяча удачно накладывались на структуру соперника. В дерби с «Локо» опорники терялись в ориентировках (идти выше за Карпукасом/Бариновым или прикрывать Батракова), а ЦЗ не выдвигались на подстраховку.

Во-вторых, позиционная атака просела еще сильнее: фланг Барко рухнул, полузащитники глубоко опускались за мячом, лишаясь вариантов для обострения в середине и между линиями.

«Спартак» путался в обороне из-за смещений защитника Александра Сильянова с левого фланга, ничего не показал в атаке и рассыпался под контратаками «Локомотива».

Матч с «Краснодаром»: Станкович опять намудрил со схемой.

Внезапные 3-5-2 – вероятно, ход для персонального прессинга, а также подстраховка обороны против Джона Кордобы. В итоге форвард уничтожил центрального защитника Миенти Абену, а «Краснодар» удачно манипулировал давлением соперника и создавал идеальные условия для Джона.

Полузащитники Александр Черников, Кевин Ленини и Эдуард Сперцян выманивали Барко, Мартинса и Умярова на свою половину, открывая пространство в опорной «Спартака». В итоге вратарь Станислав Агкацев спокойно перебивал давление забросами на Кордобу – тот сохранял мячи, разворачивал Абену, собирал фолы и подыгрывал партнерам.

На мяче «Спартак» тоже терялся – «Краснодар» быстро адаптировал прессинг к новой схеме. Выходы со своей половины низом не работали (агрессивно накрывали у штрафной), через длинные передачи – тоже (центральные защитники Диего Коста и Тормена сминали Угальде и Николсона, а опорники чистили рывки за спину и забирали подборы).

Итог: у Станковича всего один сработавший стартовый план в матчах с топами – против «Зенита». Но и здесь стоит учитывать контекст. Во-первых, в последнее время «Зенит» неудачно играет в больших матчах, со «Спартаком» не было Максима Глушенкова и Вячеслава Караваева, плюс Вендел вышел впервые после травмы. Во-вторых, «Спартак» подпортил приятное впечатление от первого тайма слабостью в большинстве.

С «Динамо» «Спартак» контролировал большую часть матча, но мог гореть 0:3 уже к 15-й минуте. А против «Локомотива» и «Краснодара» ничего не получилось из-за неудачных экспериментов.

Кадровые решения: левый полузащитник Барко, Абена и пара Угальде – Николсон

Вот список уязвимостей состава в московских дерби и в матче с «Краснодаром». Чаще всего тренер признавал ошибки уже в перерыве.

Матч с «Динамо»: выход правого защитника Хлусевича в старте. Даниила разрывали 1-в-1 и на пространстве. Итог – логичная замена в перерыве.

Матч с «Локомотивом»: выпустил Барко левым полузащитником, что усугубило проблемы в атаке и негативно повлияло на оборону (пример – второй гол Ильи Самошникова, когда Эсекиэль недоработал на фланге и не помог на дальней штанге).

Матчи с «Локомотивом» и «Краснодаром»: Миенти Абена в центре обороны. В дерби много ошибался, хотя пару раз тушил опасные выпады благодаря скорости. С «Краснодаром» суринамец проиграл борьбу Кордобе и привез второй гол. Итог – в обоих матчах Абену меняли уже в перерыве.

Матчи с «Локомотивом» и «Краснодаром»: труднообъяснимая вера в атакующую пару Манфред Угальде – Шамар Николсон. Из-за навязчивой идеи Станковича костариканцу приходится сваливаться налево и действовать в неудобном полуфланге. В итоге Угальде растрачивает отличную форму, хрупкие связи в атаке рушатся ради того, чтобы вписать в старт Шамара.

Николсон забил уже три гола, но его форма противоречива:

● негативно влияет не только на Угальде, но и на структуру в атаке («Спартаку» удобнее играть в 4-3-3, Манфред более разноплановый игрок и находится в лучшей форме);

● по-прежнему есть проблемы с реализацией (пример – запоротый выход 1-на-1 в концовке первого тайма с «Локо»);

● бесполезен в подыгрыше (заметно уступает Угальде) и верховой борьбе (отлетал от Косты сильнее, чем Абена от Кордобы).

Замены: сработали только с «Зенитом»

Матч с «Динамо»: в перерыве Станкович выпустил Даниила Денисова вместо Хлусевича. Это помогло наладить контроль на правом фланге и успокоить оборону. Но в концовке Тюкавин затерзал защитника: сначала раскачал и пробил в перекладину после заброса из глубины, а затем смял во втором голе.

«Спартак» легко отдал инициативу в большинстве: упустил контроль и допустил три явных момента. Станкович не сумел успокоить игру: Зиньковский неудачно заменил травмированного Медину (допустил несколько потерь, не сохранял мячи, нервничал под давлением и выбивал в ауты).

Матч с «Локомотивом»: Станкович признал провал с Абеной и в перерыве выпустил Умярова, но при этом оставил Шамара Николсона, продолжив издеваться над Угальде слева. На 64-й Станкович поменял ямайца на Виллиана Жозе. Итог бразильца за полчаса на поле – 1 касание в чужой штрафной.

Матч с «Краснодаром»: в перерыве «Спартак» вернулся к 4-3-3 в атаке (при обороне «Спартак» по-прежнему сохранял тройку ЦЗ), убрал Николсона, передвинул Маркиньоса налево и освежил правый фланг с помощью Бонгонды и Денисова.

Стало чуть лучше: провалов в обороне было меньше, чем в первом тайме (хотя у Кордобы все равно было два момента), облегчился выход из-под прессинга («Краснодар» успокоился и играл по счету), но в атаке по-прежнему была безнадега (исключение – момент Бонгонды). С выходом Жозе не удалось устроить даже навал.

Матч с «Зенитом»: пример позитивного влияния замен Станковича.

● Убрал Мартинса еще на 39-й из-за желтой карточки, так как не хотел проседать в прессинге – наглядное учебное пособие для Гильермо Абаскаля .

● Убрал из-под желтых Наиля Умярова, Даниила Денисова и Хесуса Медину и забрал концовку: Чернов и Пруцев вернули контроль, Маркиньос обострил игру на левом фланге.

Что в итоге?

Пока действия Станковича мешают «Спартаку» в топ-матчах: стартовые планы не работают из-за неудачных экспериментов или отсутствия подстроек под сильные стороны соперников. Кадровые решения не оптимальны, а замены редко меняют игру в лучшую сторону. Большая часть проблем актуальна не только в топ-матчах.

Поразительно: ни в одном из противостояний с большими клубами «Спартак» не выглядел цельно (с «Зенитом» было близко, но все испортила неубедительность в большинстве). Изменится ли он в дерби с ЦСКА?

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф; Maksim Konstantinov/Global Look Press, Stupnikov Alexander/spartak.com, Kondrov Andrey/spartak.com/Global Look Press