Аморим о дубле Рэшфорда «Эвертону»: «Маркус может играть намного лучше, как и другие игроки. Он провел хороший матч, но теперь должен думать об игре с «Арсеналом»
Рубен Аморим заявил, что ожидает большего от Маркуса Рэшфорда.
Нападающий «МЮ» сделал дубль в матче 13-го тура АПЛ против «Эвертона» (4:0). Рэшфорд забил во 2-м матче подряд под руководством Аморима.
«Он способен на многое, поэтому ему нужно продолжать совершенствоваться. У него есть потенциал для этого, и он уже это доказал. Но он может играть намного лучше, как и другие ребята.
Он провел хороший матч, но теперь ему нужно восстановиться и начать думать о [матче с] «Арсеналом», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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