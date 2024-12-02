Аморим о дубле Рэшфорда «Эвертону»: «Маркус может играть намного лучше, как и другие игроки. Он провел хороший матч, но теперь должен думать об игре с «Арсеналом»

Рубен Аморим заявил, что ожидает большего от Маркуса Рэшфорда.

Нападающий «МЮ» сделал дубль в матче 13-го тура АПЛ против «Эвертона » (4:0). Рэшфорд забил во 2-м матче подряд под руководством Аморима .

«Он способен на многое, поэтому ему нужно продолжать совершенствоваться. У него есть потенциал для этого, и он уже это доказал. Но он может играть намного лучше, как и другие ребята.

Он провел хороший матч, но теперь ему нужно восстановиться и начать думать о [матче с] «Арсеналом », – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».