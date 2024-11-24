У Рэшфорда 2-й гол в этом сезоне АПЛ, форвард «МЮ» забил в лиге впервые с 14 сентября
Маркус Рэшфорд отличился в матче АПЛ впервые за два месяца.
Нападающий «МЮ» открыл счет на 2-й минуте матча с «Ипсвичем» (1:0, первый тайм) в 12-м туре.
Это второй гол Рэшфорда в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Последний был 14 сентября в ворота «Саутгемптона» (3:0).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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