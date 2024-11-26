Шервуд о Рэшфорде: «Аморим способен сделать его суперзвездой. У Маркуса есть все, чтобы играть в лучших клубах мира – ему нужна стабильность»

Тим Шервуд считает, что Маркус Рэшфорд будет прогрессировать при Рубене Амориме.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» забил в первом матче под руководством Аморима – «Ипсвичу» в 12-м туре АПЛ (1:1).

«Я уже говорил это раньше, но я думаю, что у Маркуса Рэшфорда есть все необходимое, чтобы играть в лучших клубах мира. Я говорю о его способностях. Но иногда он сбивается с пути, или что-то случается, и у него слишком часто бывают неудачные матчи, ему не хватает стабильности.

Многое будет зависеть от того, что происходит у него в голове, но я думаю, что если Маркус Рэшфорд сможет приложить усилия и наладить взаимопонимание с Рубеном Аморимом, то в итоге мы получим совершенно другого игрока, не похожего на того, которого мы видели в последние годы.

Мы все знаем, что у него есть потенциал. Но нам нужно, чтобы он стал стабильным. Нужна стабильная игра, и я думаю, что от такого игрока, как Маркус, с его способностями, скоростью и умением забивать голы, Аморим будет в восторге.

Болельщики «Манчестер Юнайтед » могут сказать, что многие тренеры пытались и не смогли этого сделать, но на месте Рубена Аморима я бы рассматривал его как проект. Думаю, он способен сделать Маркуса суперзвездой. Я действительно в это верю», – сказал бывший игрок сборной Англии.