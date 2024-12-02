Глава Самарской области о 3:2 «Крыльев» с «Зенитом»: «Так должно быть в каждом матче – не только когда надо сплотиться против внешнего врага. Гордимся этим маленьким подвигом»
Вчера самарская команда одержала выездную победу в Санкт-Петербурге (3:2) в матче 17-го тура Мир РПЛ.
«Внимательно читаю группы болельщиков. Они справедливо критикуют. Например, вчера я не поздравил команду с победой. Эта победа – маленький подвиг, которым мы гордимся.
«Зенит» – уважаемая команда, но наша была сильнее! Так и надо! Не только в момент, когда надо сплотиться против внешнего врага, а в каждом матче. В этом принцип спортивного состязания. Ребята молодцы! Показали себя на чужом поле, обыграли действующего чемпиона. На таких ребят хочется равняться!
У меня спросили: «А вы уверены в том, что вы делаете?» Этот человек больше со мной не работает, сегодня мы расстались. Знаю, что я делаю. Даже на чужом поле с официальным соперником я не боюсь выйти. Со мной сильная команда! Уверен, что мы точно сможем победить несправедливость. Добро всегда побеждает зло!» – сказал Федорищев.
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