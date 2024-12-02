Глава Самарской области о 3:2 «Крыльев» с «Зенитом»: «Так должно быть в каждом матче – не только когда надо сплотиться против внешнего врага. Гордимся этим маленьким подвигом»

Глава Самарской области назвал подвигом победу «Крыльев Советов» над «Зенитом».

Вчера самарская команда одержала выездную победу в Санкт-Петербурге (3:2) в матче 17-го тура Мир РПЛ .

«Внимательно читаю группы болельщиков. Они справедливо критикуют. Например, вчера я не поздравил команду с победой. Эта победа – маленький подвиг, которым мы гордимся.

«Зенит » – уважаемая команда, но наша была сильнее! Так и надо! Не только в момент, когда надо сплотиться против внешнего врага, а в каждом матче. В этом принцип спортивного состязания. Ребята молодцы! Показали себя на чужом поле, обыграли действующего чемпиона. На таких ребят хочется равняться!

У меня спросили: «А вы уверены в том, что вы делаете?» Этот человек больше со мной не работает, сегодня мы расстались. Знаю, что я делаю. Даже на чужом поле с официальным соперником я не боюсь выйти. Со мной сильная команда! Уверен, что мы точно сможем победить несправедливость. Добро всегда побеждает зло!» – сказал Федорищев .