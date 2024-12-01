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  • «Зенит» впал в ступор после пропущенных голов – по скоростям, идеям. «Крылья» достаточно просто отстояли преимущество». Аршавин о поражении питерцев
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«Зенит» впал в ступор после пропущенных голов – по скоростям, идеям. «Крылья» достаточно просто отстояли преимущество». Аршавин о поражении питерцев

Андрей Аршавин сказал, что «Зенит» впал в ступор в матче с «Крыльями».

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл самарцам (2:3) в 17-м туре Мир РПЛ

«Очень неожиданный результат. «Зенит» начал очень уверенно, Глушенков забил легкий гол, игра давалась. Мне трудно объяснить, что произошло за минуту. Тот же Сергеев терял много мячей, Олейников, Дмитриев тоже, Гарре не было видно.

Как эти голы пришли – мне трудно описать. После этого «Зенит» впал в ступор по скоростям, идеям. В целом, «Крылья» достаточно просто отстояли преимущество в два мяча.

Поражение точно заставит задуматься. Причины мы не только в этом матче увидели, почему не забили достаточное количество голов. Уже были такие игры. Не думаю, что при счете 1:3 не было шансов у «Зенита», – сказал бывший игрок питерцев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Аршавин
logoБенхамин Гарре
logoКрылья Советов
logoЗенит
logoМаксим Глушенков
logoпремьер-лига Россия
logoИван Сергеев
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