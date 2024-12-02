Мареска считает, что «Челси» не хватает опыта для чемпионства в АПЛ: «Некоторые из наших игроков провели за карьеру лишь один финал»
Энцо Мареска рассказал, почему «Челси» еще не готов бороться за титул в АПЛ.
Тренер «синих» считает, что команде не хватает опыта для борьбы с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Арсеналом».
«У нас такой тип игроков, что некоторые из них в своей жизни, за свою карьеру провели, пожалуй, лишь один финал (в решающем матче прошлого розыгрыша Кубка английской лиги «синие» проиграли «Ливерпулю» (0:1) – Спортc”).
Так что нужно ловить момент и становиться лучше, и когда мы поймаем такой момент, мы станем лучше и сможем конкурировать. Скоро мы там [в чемпионской гонке] будем, но это [нехватка опыта] – одна из причин, почему мы еще не готовы соперничать с этими клубами», – сказал Мареска.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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