Мареска о 3:0 с «Астон Виллой»: «Челси» был хорош и в атаке, и в обороне. У нас нет сомнений в Санчесе, мы им довольны. У Фофана мышечная травма»
«Игра была очень хорошей. Здорово показали себя как в атаке, так и в обороне, я очень рад, что мы взяли три очка».
Об Энцо Фернандесе и Николасе Джексоне, которые снова забили
«Они атакующие игроки и должны быть в штрафной во время атаки. Они забивают уже второй матч подряд. Энцо оказался в нужной позиции, так что нам нужно просто продолжать в том же духе».
О Роберте Санчесе
«У нас нет сомнений в нем, это скорее внешний шум вокруг него. Мы очень довольны, потому что он помогает нам, спасает ворота, участвует в построении атак».
О Моисесе Кайседо, вышедшем на позиции правого защитника
«Мой заслуживает лучшего, потому что он фантастический парень, очень скромный и всегда выполняет то, о чем мы его просим».
О травме Уэсли Фофана
«Это мышечная проблема, похоже на заднюю поверхность бедра, посмотрим. Пока нет информации [насколько он выбыл]», – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.
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