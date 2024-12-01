Мареска о 3:0 с «Астон Виллой»: «Челси» был хорош и в атаке, и в обороне. У нас нет сомнений в Санчесе, мы им довольны. У Фофана мышечная травма»

Энцо Мареска доволен игрой «Челси» в матче с «Астон Виллой» (3:0).

«Игра была очень хорошей. Здорово показали себя как в атаке, так и в обороне, я очень рад, что мы взяли три очка».

Об Энцо Фернандесе и Николасе Джексоне, которые снова забили

«Они атакующие игроки и должны быть в штрафной во время атаки. Они забивают уже второй матч подряд. Энцо оказался в нужной позиции, так что нам нужно просто продолжать в том же духе».

О Роберте Санчесе

«У нас нет сомнений в нем, это скорее внешний шум вокруг него. Мы очень довольны, потому что он помогает нам, спасает ворота, участвует в построении атак».

О Моисесе Кайседо, вышедшем на позиции правого защитника

«Мой заслуживает лучшего, потому что он фантастический парень, очень скромный и всегда выполняет то, о чем мы его просим».

О травме Уэсли Фофана

«Это мышечная проблема, похоже на заднюю поверхность бедра, посмотрим. Пока нет информации [насколько он выбыл]», – сказал главный тренер «Челси » в интервью Sky Sports.