Черышев близок к отставке из «Шинника». Клуб идет 14-м в Первой лиге
Дмитрия Черышева, скорее всего, уволят с поста тренера «Шинника».
Принципиальное решение об отставке 55-летнего специалиста было принято еще до воскресного матча с «Ротором» (1:1).
Окончательный вердикт должен вынести совет учредителей клуба, который пройдет в ближайшее время, сообщает Metaratings.ru.
После 21 тура ярославцы занимают в таблице Мелбет Первой лиги 14-е место, находясь в двух очках от зоны вылета.
По данным источника, помимо результатов «Шинника» еще одна из причин вероятной отставки – резкость Черышева, у которого открытая конфронтация со спортивным координатором клуба Александром Побегаловым.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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