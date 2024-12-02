Черышев близок к отставке из «Шинника». Клуб идет 14-м в Первой лиге

Дмитрия Черышева, скорее всего, уволят с поста тренера «Шинника».

Принципиальное решение об отставке 55-летнего специалиста было принято еще до воскресного матча с «Ротором» (1:1).

Окончательный вердикт должен вынести совет учредителей клуба, который пройдет в ближайшее время, сообщает Metaratings.ru.

После 21 тура ярославцы занимают в таблице Мелбет Первой лиги 14-е место, находясь в двух очках от зоны вылета.

По данным источника, помимо результатов «Шинника » еще одна из причин вероятной отставки – резкость Черышева , у которого открытая конфронтация со спортивным координатором клуба Александром Побегаловым.